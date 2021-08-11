Салихова - о вылете «Спартака» из ЛЧ: Пусть ответит беглый спортдир, а я буду болеть за «Шахтер»

Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала поражение от «Бенфики» (0:2) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Напомним, что в первой встрече красно-белые также устипили со счетом 0:2. Таким образом, московский клуб покидает Лигу чемпионов и теперь выступит на групповой стадии Лиги Европы.

«Сегодняшнюю игру пусть комментирует беглый спортивный директор . А я могу поздравить «Шахтер» - буду болеть за них в матче против «Монако». За Палкина и Де Дзерби. Попов забраковал Де Дзерби, якобы он ничего не достиг, и футбол «Сассуоло» ужасен. Поэтому я от души поддерживаю этого тренера», - приводит слова Заремы Sport24.

Добавим, донецкий «Шахтер» по сумме двух встреч прошел бельгийский «Генк» и пробился в плей-офф квалификации ЛЧ, где встретится с «Монако».

Напомним, что ранее Дмитрий Попов покинул пост спортивного директора красно-белых из-за конфликта с гражданской женой Леонида Федуна Заремой Салиховой. Затем стороны начали обмениваться оскорблениями и упреками в непрофессионализме.