Украинский форвард «Бенфики» Яремчук - о голе в ворота «Спартака»: Я счатлив и хочу еще больше мячей

Нападающий «Бенфики» Роман Яремчук дал комментарий после победы над московским «Спартаком» (2:0) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Напомним, что в первой встрече, которая прошла в Москве, лиссабонский клуб также одержал победу со счетом 2:0. Таким образом, «орлы» пробились в плей-офф отборочного раунда, где встретятся с нидерландским ПСВ.

«Я счастлив. Сейчас непростой период, так как я не принимал участия в предсезонке . Спасибо тренеру и всем болельщикам за поддержку. Хочу поблагодарить всех. Было потрясающе сыграть за „Бенфику“. Я хочу еще больше выкладываться на тренировках, чтобы забивать больше голов», - приводит слова Яремчука A Bola, ссылаясь, на пресс-службу «Бенфики».

Добавим, что победитель матчей плей-офф выступит на групповой стадии Лиги чемпионов. «Спартак» же после вылета от «Бенфика» примет участие в Лиге Европы.

После трех туров в чемпионате России красно-белые расположились на десятой позиции, набрав три очка. Подопечные Руя Витории потерпели поражения от казанского «Рубина» (0:1) и «Нижнего Новгорода» (0:2), одержав одну победу над самарскими «Крыльями Советов» (1:0).