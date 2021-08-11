Руй Витория: «Бенфика» имеет лучше подбор игроков, чем у «Спартака», но мы продолжаем работать

Главный тренер «Спартака» Руй Витория отреагировал на поражение своей команды от «Бенфики» (0:2) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Напомним, что в первой встрече красно-белые также уступили со счетом 0:2. Таким образом, московский клуб покидает Лигу чемпионов и теперь выступит на групповой стадии Лиги Европы.

«Бенфика» - команда высокого уровня. Против них непросто было играть. Свою работу в обороне мы сделали здорово, у «Бенфики» было лишь несколько моментов. Но в атаке нам не хватило.

Безусловно, «Бенфика» оказалась сильнее нас. У них лучше подбор игроков, опытных игроков, которые принимают правильные решения в ключевых моментах. Мы же продолжаем свою работу, наша работа не окончена, впереди у нас три важных матчах в чемпионате», - приводит слова Витории Sport24.

После трех туров в чемпионате России «Спартак» расположился на десятой позиции, набрав три очка. Подопечные Витории потерпели поражения от казанского «Рубина» (0:1) и «Нижнего Новгорода» (0:2), одержав одну победу над самарскими «Крыльями Советов» (1:0).