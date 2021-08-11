Тренер «Бенфики» Жезуш: Команда знала, как обыграть «Спартак» после того, что они сделали в России

Главный тренер «Бенфики» Жоржи Жезуш дал комментарий после победы своей команды над московским «Спартаком» (2:0) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Напомним, что в первой встрече, которая прошла в Москве, лиссабонский клуб также одержал победу со счетом 2:0. Таким образом, «орлы» пробились в плей-офф отборочного раунда, где встретятся с нидерландским ПСВ.

«Мы справились с первой задачей, преодолев этот раунд и выйдя в плей-офф Лиги чемпионов, где нам предстоит сыграть с ПСВ.

Мы снова провели отличный матч. Команда знала, как добиться результата после того, что они сделали в России», - приводит слова Жезуша A Bola, ссылаясь, на пресс-службу «Бенфики».

Добавим, что победитель матчей плей-офф выступит на групповой стадии Лиги чемпионов. «Спартак» же после вылета от «Бенфика» примет участие в Лиге Европы.