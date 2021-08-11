«Сан-Паулу» с Ригони не смог обыграть «Палмейрас» Адриано в четвертьфинале Кубка Либертадорес

В первом матче четвертьфинала Кубка Либертадорес «Сан-Паулу» на своем поле не смог переиграть «Палмейрас» - 1:1.
В составе хозяев отличился Луан Сантос. Гости ответили забитым голом в исполнении Патрика де Паула.
Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Эмилиано Ригони провел на поле все 90 минут в составе «Сан-Паулу».
Экс-нападающий московского «Спартака» Луис Адриано, представляющий «Палмейрас», вступил в игру на 59-й минуте встречи. Оба футболиста результативными действиями не отметились.
Добавим, что ответный матч состоится в ночь с 17 на 18 августа (мск) на домашнем стадионе «Палмейраса».