«Локомотив» сделал официальное предложение полузащитнику олимпийской сборной Франции

Московский «Локомотив» ведет переговоры с «Каном» о переходе полузащитника Алексиса Бека-Бека. Об этом сообщает Get French Football News, ссылаясь на RMC.

По информации источника, руководитель по спорту и развитию железнодорожников Ральф Рангник прибыл во Францию, чтобы постараться завершить переход 20-летнего хавбека.

Отмечается, что «Локомотив» уже сделал официальное предложение по игроку, на которого также претендует «Ницца». Полузащитник склоняется к переходу в «Ниццу», а «Кан» желает продать футболиста в российский клуб.

Действующее соглашение футболиста рассчитано до лета 2023 года. Рыночная стоимость Алексиса составляет 800 тысяч евро.

Добавим, что Бека-Бека является воспитанником «Кана». За основной состав начал выступать с июля 2020 года. Всего он провел за команду 33 матча и забил один гол.