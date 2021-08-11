Мостовой - о поражении «Спартака»: «Бенфика» показала отличие уровня футбола в Европе и России

Экс-полузащитник сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой дал комментарий после поражения красно-белых от «Бенфики» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Напомним, что в первой встрече красно-белые также уступили со счетом 0:2. Таким образом, московский клуб покидает Лигу чемпионов и теперь выступит на групповой стадии Лиги Европы.

«Спартак» в принципе начал в течение первых десяти минут бегать, прессинговал, много фолов сделал, был виден настрой. Другое дело, что «Бенфика» потом забрала мяч, и «Спартак» начал садиться, без мяча ничего не сделаешь. В принципе, и у «Бенфики» тоже ничего не было, просто владели мячом, у них было преимущество, знали, что забьют, это и произошло. Лишний раз нам показали, как играют в Европе и у нас», - приводит слова Мостового ТАСС.

Добавим, что встречи плей-офф квалификационного раунда Лиги чемпионов пройдут 17/18 и 24/25 августа. После завершения данного этапа состоятся жеребьевки групповой стадии ЛЧ и ЛЕ.

После трех туров в чемпионате России «Спартак» расположился на десятой позиции, набрав три очка. Подопечные Витории потерпели поражения от казанского «Рубина» (0:1) и «Нижнего Новгорода» (0:2), одержав одну победу над самарскими «Крыльями Советов» (1:0).