«ПСЖ» опубликовал видеотчет по итогам первого дня Месси в Париже

Пресс-служба «ПСЖ» опубликовала видеоролик, посвященной первому дню пребывания в Париже Лионеля Месси.
В видео показаны кадры перелета аргентинца, прибытия в столицу Франции, последующего медосмотра, встречи с руководством команды, посещения стадиона.
🔛📽️ - Day 1⃣ of Messi in Paris— Paris Saint-Germain (@PSG_English) August 11, 2021
❤️💙 #PSGxMESSI pic.twitter.com/WZgmASiEcj
Ранее сообщалось, что Месси подписал с французским клубом двухлетнее соглашение с возможностью продления еще на год. Зарплата аргентинского форварда составит примерно 35 миллионов евро за сезон, включая бонусы.