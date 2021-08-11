Билялетдинов считает, что «Спартак» проиграл «Бенфике» из-за уровня российского футбола

Экс-полузащитник сборной России и московского «Спартака» Динияр Билялетдинов дал комментарий после поражения красно-белых от «Бенфики» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Напомним, что в первой встрече красно-белые также уступили со счетом 0:2. Таким образом, московский клуб покидает Лигу чемпионов и теперь выступит на групповой стадии Лиги Европы.

«Надо признать, что разного уровня команды, скорость передвижения игроков по полю, передвижения мяча совершенно разные. Рано судить работу Руя Витории, он работает с тем, что есть, но наша лига, к сожалению, превращает даже привезенных футболистов в тех игроков, которые не могут выполнить задачу. Можно сказать, что «Спартак» проиграл из-за уровня российского футбола, ничего с этим сделать пока невозможно», - приводит слова Динияра ТАСС.

Добавим, что встречи плей-офф квалификационного раунда Лиги чемпионов пройдут 17/18 и 24/25 августа. Жеребьевка групповой стадии ЛЧ состоится 26 августа, ЛЕ - 27 августа.

После трех туров в чемпионате России «Спартак» расположился на десятой позиции, набрав три очка. Подопечные Витории потерпели поражения от казанского «Рубина» (0:1) и «Нижнего Новгорода» (0:2), одержав одну победу над самарскими «Крыльями Советов» (1:0).