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11 августа 09:35

Эмери - о матче за Суперкубок УЕФА: «Челси» является лучшей командой планеты

Встреча состоится сегодня, 11 августа.

Главный тренер «Вильяреала» Унай Эмери поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок УЕФА против лондонского «Челси».

«Хочу выиграть Суперкубок УЕФА, так как прежде в нем не побеждал. Участвовал в нем дважды (в 2014 и 2015 годах с «Севильей») и оба раза проигрывал. Суперкубок УЕФА покажет, на что мы способным в матче с таким грандом, как «Челси» - действующим клубным чемпионом Европы и лучшей, на мой взгляд, командой планеты», - приводит слова специалиста официальный сайт УЕФА.

Матч «Вильярреал» - «Челси» состоится сегодня, 11 августа на стадионе «Виндзор Парк» в Белфасте (Северная Ирландия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с россиянином Сергеем Карасевым.

Напомним, что «Вильярреалл» в финале Лиги Европы прошлого сезона обыграл «Манчестер Юнайтед» (1:1, по пенальти 11:10), а «Челси» в решающем матче Лиги чемпионов оказался сильнее «Манчестер Сити» (1:0).

источник: UEFA (УЕФА)
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