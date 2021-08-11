Эмери - о матче за Суперкубок УЕФА: «Челси» является лучшей командой планеты

Главный тренер «Вильяреала» Унай Эмери поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок УЕФА против лондонского «Челси».

«Хочу выиграть Суперкубок УЕФА, так как прежде в нем не побеждал. Участвовал в нем дважды (в 2014 и 2015 годах с «Севильей») и оба раза проигрывал. Суперкубок УЕФА покажет, на что мы способным в матче с таким грандом, как «Челси» - действующим клубным чемпионом Европы и лучшей, на мой взгляд, командой планеты», - приводит слова специалиста официальный сайт УЕФА.

Матч «Вильярреал» - «Челси» состоится сегодня, 11 августа на стадионе «Виндзор Парк» в Белфасте (Северная Ирландия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с россиянином Сергеем Карасевым.

Напомним, что «Вильярреалл» в финале Лиги Европы прошлого сезона обыграл «Манчестер Юнайтед» (1:1, по пенальти 11:10), а «Челси» в решающем матче Лиги чемпионов оказался сильнее «Манчестер Сити» (1:0).