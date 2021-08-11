Томас Тухель: Скоро трофей Лиги Европы переименуют в титул Уная Эмери

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок УЕФА против испанского «Вильярреала».

«Отношусь к Унаю Эмери и «Вильяреалу» с огромным уважением. Скоро трофей Лиги Европы переименуют в титул Уная Эмери! Он невероятен. Уверен, соперник подойдет к матчу с ощущением, что ему нечего терять. Мы же сделаем все, чтобы завоевать кубок», - приводит слова специалиста официальный сайт УЕФА.

Эмери трижды побеждал в Лиге Европы - два раза с «Севильей» и в прошлом сезоне завоевал трофей вместе с «Вильярреалом».

Матч «Вильярреал» - «Челси» состоится сегодня, 11 августа на стадионе «Виндзор Парк» в Белфасте (Северная Ирландия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с россиянином Сергеем Карасевым.

Напомним, что «Вильярреалл» в финале Лиги Европы прошлого сезона обыграл «Манчестер Юнайтед» (1:1, по пенальти 11:10), а «Челси» в решающем матче Лиги чемпионов оказался сильнее «Манчестер Сити» (1:0).