Тренер «Монако» Ковач: «Шахтер» является самым сложным соперником, который мог выпасть

Главный тренер «Монако» Нико Ковач поделился ожиданиями от будущего противостояния с донецким «Шахтером» в рамках плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

«В прошлом сезоне мы увидели, насколько «Шахтер» хорошая команда. Они дважды победили «Реал», у них много бразильцев в составе и новый итальянский тренер Роберто Де Дзерби. Это самый сложный соперник из тех, кто мог попасться нам в плей-офф», - приводит слова специалиста официальный сайт монегасков.

Напомним, что в третьем отборочном раунде «Монако» переиграл чешскую «Спарту», а «Шахтер» оказался сильнее бельгийского «Генка».

Добавим, встречи плей-офф квалификационного раунда Лиги чемпионов пройдут 17/18 и 24/25 августа. Жеребьевка групповой стадии ЛЧ состоится 26 августа, ЛЕ - 27 августа.