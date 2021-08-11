Генич дал прогноз на матч за Суперкубок УЕФА между «Челси» и «Вильярреалом»

Комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от матча за Суперкубок УЕФА между английским «Челси» и испанским «Вильярреалом».

«Если Тухель хорошо подготовит свою команду, то, на мой взгляд, именно «Челси» будет фаворитом. Лондонцы играют практически дома, в Белфасте. Это Северная Ирландия. Помимо этого «Челси» просто сильнее и крепче «Вильярреала». Я думаю, команда Тухеля одержит победу в основное время», - приводит слова Генича «РБ-Спорт».

Матч «Вильярреал» - «Челси» состоится сегодня, 11 августа на стадионе «Виндзор Парк» в Белфасте (Северная Ирландия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с россиянином Сергеем Карасевым.

Напомним, что «Вильярреалл» в финале Лиги Европы прошлого сезона обыграл «Манчестер Юнайтед» (1:1, по пенальти 11:10), а «Челси» в решающем матче Лиги чемпионов оказался сильнее «Манчестер Сити» (1:0).