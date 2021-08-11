Александр Бубнов: «Бенфика» показала «Спартаку», где по уровню в Европе находится наш футбол

Футбольный эксперт Александр Бубнов отреагировал на поражение московского «Спартака» от лиссабонской «Бенфики» (0:2) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Напомним, что в первой встрече красно-белые также уступили со счетом 0:2. Таким образом, московский клуб покидает Лигу чемпионов и теперь выступит на групповой стадии Лиги Европы.

«Бенфика», если сравнить команды, изначально выглядела сильнее. И в итоге выиграла, не напрягаясь. Это противостояние в очередной раз, где по уровню в Европе находится наш футбол. Борьбы в споре третьей команды Португалии и второй России (по итогам прошлого сезона) не вышло вовсе. У «Спартака» сейчас проблемы, это наложило отпечаток», - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.

Добавим, что встречи плей-офф квалификационного раунда Лиги чемпионов пройдут 17/18 и 24/25 августа. Жеребьевка групповой стадии ЛЧ состоится 26 августа, ЛЕ - 27 августа.

После трех туров в чемпионате России «Спартак» расположился на десятой позиции, набрав три очка. Подопечные Витории потерпели поражения от казанского «Рубина» (0:1) и «Нижнего Новгорода» (0:2), одержав одну победу над самарскими «Крыльями Советов» (1:0).