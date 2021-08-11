Отборочный матч ЧМ-2022 между сборными России и Мальты состоится на домашнем стадионе «Спартака»

Пресс-служба РФС объявила, что отборочный ЧМ-2022 между сборной России и национальной командой Мальты состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве.

Встреча на домашнем стадионе «Спартака» запланирована на 7 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Напомним, что изначально встреча команд должна была пройти в Волгограде, однако в связи с эпидемиологической ситуацией на фоне пандемии коронавируса игра была перенесена в Москву.

Но прежде подопечные Валерия Карпина сразятся с Хорватией. Игра состоится 1 сентября на стадионе «Лужники» в Москве. Начало - в 21:45 (мск). Это будет дебютный для нового главного тренера сборной России.

После трех матчей в отборе Россия занимает вторую строчку в группе Н, набрав шесть очков. Россияне обыграли Мальту (3:1) и Словению (2:1), а также уступили Словакии (1:2).