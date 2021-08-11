Вячеслав Колосков: «Спартак» – яркое выражение недугов, которые есть в нашем футболе

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на поражение московского «Спартака» от лиссабонской «Бенфики» (0:2) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Напомним, что в первой встрече красно-белые также уступили со счетом 0:2. Таким образом, московский клуб покидает Лигу чемпионов и теперь выступит на групповой стадии Лиги Европы.

«Позором вчерашнее поражение «Спартака» назвать нельзя, разгрома не было. Но содержание игры в Москве и Лиссабоне ... принято иногда говорить: «Мерседес» и «Москвич». Отстали мы намного, речь не только о «Спартаке», а о российском футболе в целом. «Спартак» же - яркое выражение недугов, которые есть в нашем футболе», - приводит слова Колоскова «Чемпионат».

Добавим, что встречи плей-офф квалификационного раунда Лиги чемпионов пройдут 17/18 и 24/25 августа. Жеребьевка групповой стадии ЛЧ состоится 26 августа, ЛЕ - 27 августа.

После трех туров в чемпионате России «Спартак» расположился на десятой позиции, набрав три очка. Подопечные Витории потерпели поражения от казанского «Рубина» (0:1) и «Нижнего Новгорода» (0:2), одержав одну победу над самарскими «Крыльями Советов» (1:0).