Павлюченко считает, что «Челси» на голову сильнее «Вильярреала»

Экс-нападающий московского «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко поделился ожиданиями от матча за Суперкубок УЕФА между английским «Челси» и испанским «Вильярреалом».

«Вильярреалу не хватит топлива на всю дистанцию поединка. Если лондонский клуб включит серьезный темп, то «желтая субмарина» может пойти ко дну уже в первом тайме. Я считаю, что «Челси» на голову сильнее в этот отрезок времени, без особого труда переиграет своих оппонентов и начнет сезон с очередного трофея», - приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».

Матч «Вильярреал» - «Челси» состоится сегодня, 11 августа на стадионе «Виндзор Парк» в Белфасте (Северная Ирландия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с россиянином Сергеем Карасевым.

Напомним, что «Вильярреалл» в финале Лиги Европы прошлого сезона обыграл «Манчестер Юнайтед» (1:1, по пенальти 11:10), а «Челси» в решающем матче Лиги чемпионов оказался сильнее «Манчестер Сити» (1:0).