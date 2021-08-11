Лионель Месси: Я уверен, что «ПСЖ» может завоевать трофеи

Аргентинский нападающий Лионель Месси поблагодарил свой новый клуб за быстрые переговоры.

«Мне жаль было уходить из «Барселоны», где провел много лет, с нетерпением жду тренировок в составе «ПСЖ», я благодарен клубу и его президенту за быстрые переговоры. Мне по прежнему хочется играть и побеждать, как в первые годы карьеры, я уверен, что «ПСЖ» может завоевать трофеи, и мы вместе превратим это в реальность. Мне будет комфортно играть в «ПСЖ», еще раз благодарю клуб», - сказал Месси на пресс-конференции.

Напомним, что шестикратный обладатель «Золотого мяча» подписал контракт с «ПСЖ» на два года с возможностью продлить на один сезон.