Андрей Червиченко: «Спартак» приглашает тех, кто их обыгрывает. Будет хохма, если Шалимов победит

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о предстоящем матче третьего тура чемпионата России между красно-белыми и «Уралом».

Напомним, что в екатеринбургском клубе произошла тренерская перестановка. Вместо Юрия Матвеева главным тренером команды назначен бывший наставник «Краснодара» и грозненского «Ахмата» Игорь Шалимов.

«Сейчас Шалимова назначили в «Урал». А он растет и мудреет как тренер. Вот будет хохма, если Шалимов обыграет «Спартак». А ведь в клубе теперь принято: того, кто обыгрывает «Спартак», зовут тренером или на еще какую-то должность», - приводит слова Червиченко «Чемпионат».

Матч третьего тура РПЛ «Спартак» - «Урал» состоится 14 августа на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

После трех туров в чемпионате России «Спартак» расположился на десятой позиции, набрав три очка. Подопечные Руя Витории потерпели поражения от казанского «Рубина» (0:1) и «Нижнего Новгорода» (0:2), одержав одну победу над самарскими «Крыльями Советов» (1:0).