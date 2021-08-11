Юрий Гаврилов: Витория, похоже, скоро рванет домой, причем это мало кого удивит

Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал вылет красно-белых из текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

- Слушайте, ну чего тут обсуждать? За два матча «Спартак» ни разу не смог забить «Бенфике». Зачем вообще смотреть эти встречи? Руй Витория, похоже, скоро рванет назад, домой. Ну а чего? Еще пару поражений, и ему скажут — «до свидания». Причем это мало кого удивит.

Сильный тренер с именем к нам не приедет. Если только чисто денег заработать. А что касается самой работы... Никто ничего толком не добьется с такими игроками-посредственностями, - приводит слова Гаврилова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что во вторник московский клуб на выезде уступил португальской «Бенфике» в ответном матче квалификационного раунда Лиги чемпионов и по сумме двух встреч (0:2, 0:2) покинул европейский турнир. После этого поражения «Спартак» продолжит выступление в групповом раунде Лиги Европы, жеребьевка которого состоится 27 августа.

Добавим, что после трех туров в чемпионате России «Спартак» расположился на десятой позиции, набрав три очка. Подопечные Витории потерпели поражения от казанского «Рубина» (0:1) и «Нижнего Новгорода» (0:2), одержав одну победу над самарскими «Крыльями Советов» (1:0).