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Максим Деменко: Дзюба создает атмосферу в сборной России
11 августа 15:34
автор: Максим Скороходов
автор фото: Михаил Шапаев / РФС

Максим Деменко: Дзюба создает атмосферу в сборной России

Главный тренер национальной команды Валерий Карпин провел переговоры с ее капитаном.

Бывший футболист Максим Деменко похвалил главного тренера сборной России Валерия Карпина за проведенные переговоры с лидером команды Артемом Дзюбой.

«Прежде всего, молодец Валерий Георгиевич. Надо отдать ему должное. Как бы то ни было, он — главный тренер сборной, и он хотел личной беседы. Это его первая заслуга как тренера. Он прекрасно понимает, что Артем этой команде поддерживает ребят, создает атмосферу. Для команды сейчас самое главное — результат. Если Артем и Валерий Георгиевич договорились на каких-то оснований, это хорошо для сборной и для самого Артема», - приводит слова Деменко «Газета.Ru».

Добавим, что беседа проходила в питерском ресторане L’Terrasa и длилась около двух часов.

До Дзюбы Карпин лично общался с другими игроками «Зенита», а также с кандидатами в сборную России из «Спартака» и «Динамо».

источник: «Газета.Ru»
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