Максим Деменко: Дзюба создает атмосферу в сборной России

Бывший футболист Максим Деменко похвалил главного тренера сборной России Валерия Карпина за проведенные переговоры с лидером команды Артемом Дзюбой.

«Прежде всего, молодец Валерий Георгиевич. Надо отдать ему должное. Как бы то ни было, он — главный тренер сборной, и он хотел личной беседы. Это его первая заслуга как тренера. Он прекрасно понимает, что Артем этой команде поддерживает ребят, создает атмосферу. Для команды сейчас самое главное — результат. Если Артем и Валерий Георгиевич договорились на каких-то оснований, это хорошо для сборной и для самого Артема», - приводит слова Деменко «Газета.Ru».

Добавим, что беседа проходила в питерском ресторане L’Terrasa и длилась около двух часов.

До Дзюбы Карпин лично общался с другими игроками «Зенита», а также с кандидатами в сборную России из «Спартака» и «Динамо».