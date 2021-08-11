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11 августа 15:46
автор: Максим Скороходов

Бояринцев - об игре «Спартака» в Лиге чемпионов: Впечатления самые удручающие

Красно-белые по сумме двух матчей не смогли пройти «Бенфику».

Экс-полузащитник московского «Спартака» Денис Бояринцев поделился мнением об игре своей бывшей команды в ответной встрече против «Бенфики» в рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов (0:2).

«Впечатления самые удручающие. Наверное, в этом матче мы увидели, как хотел «Спартак» сыграть, чтобы не пропустить. Но как отыграть отставание в два гола, команда болельщикам не показала — за счет чего «Спартак» хотел забить. Большие силы были брошены на то, чтобы благополучно сыграть в обороне, но совершенно никаких предпосылок для конструктивных атакующих действий не было», - приводит слова Бояринцева «Газета.Ru».

Добавим, что красно-белые, вылетев из Лиги чемпионов, не закончили выступление в еврокубках и теперь примут участие в групповом этапе Лиги Европы.

источник: «Газета.Ru»
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