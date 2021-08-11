Роман Яремчук: У «Спартака все будет хорошо»

Нападающий «Бенфики» Роман Яремчук назвал причины, по которым «Спартаку» не удалось оказать сопротивление его новому клубу в квалификации Лиги чемпионов.

«У «Спартака» сейчас новый тренер, команде нужно время, чтобы привыкнуть к тому футболу, который он ставит. По щелчку пальцев ничего не делается. Считаю, что у «Спартака» все будет хорошо», - приводит слова Яремчука «Спорт-Экспресс».

Напомним, что о переходе Яремчука в «Бенфику» был объявлено в конце июля. 25-летний форвард, выступающий ранее за бельгийский «Гент», подписал пятилетний контракт с португальским клубом.