Червиченко - о матче «Спартака» с «Бенфикой»: Легкая туристическая поездка и два часа на лужайке

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от игры красно-белых в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с португальской «Бенфикой» (0:2).

«Позор был бы, если «Спартак» пропустил три, четыре, пять. А так, легкая туристическая поездка, обзор Лиссабона, экскурсия по городу и два часа на лужайке. Второй мяч, конечно, выглядел особо смешным, как в бильярде — от двух бортов в лузу. Надеялся, что «Спартак» хотя бы один забьет, поскольку так много говорили об атакующей мощи, грузили всем в предсезонном турнире», - приводит «Чемпионат» слова специалиста.

Добавим, что «Спартак» вылетел из розыгрыша Лиги чемпионов и теперь примет участие в групповом этапе Лиги Европы.

Напомним, после трех туров в чемпионате РПЛ красно-белые располагаются на десятом месте в таблице, набрав три очка.