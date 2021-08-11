В комитет по этике не обращались по поводу высказываний Талалаева

Председатель комитета по этике РФС Семен Андреев рассказал, что никто не обращался в данный дисциплинарный орган по поводу критики судей матча «Рубин» - «Ахмат», которую позволил себе главный тренер команды из Грозного Андрей Талалаев.

«Мы не будем рассматривать высказывание Андрея Талалаева относительно судей. К нам так никто и не обратился. К нам вообще никто не обращался по итогам третьего тура РПЛ», - приводит слова Андреева Sport24.ru.

Добавим, что «Рубин» в текущем сезоне российской премьер-лиги идет без очковых потерь, а «Ахмат» после трех туров набрал три очка.