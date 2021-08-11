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11 августа 17:27
автор: Александр Поволоцкий

Агент Клаудиньо рассказал, когда игрок подпишет контракт с «Зенитом»

В составе сборной Бразилии футболист стал олимпийским чемпионом.

Агент бразильского полузащитника Клаудиньо рассказал, когда его клиент официально станет игроком петербургского «Зенита».

«Клаудиньо завтра подпишет контракт с «Зенитом», — приводит Sport24 слова Луиса Фернандо Гарсии.

Напомним, что о договоренности по трансферу Клаудиньо стало известно 7 августа. Ранее 24-летний хавбек защищал цвета бразильского «Ред Булл Брагантино». Клаудиньо прошел медицинский осмотр в «Зените».

Всего в составе «Ред Булл Брагантино» полузащитник провел 126 матчей, в которых забил 32 мяча и сделал 25 голевых передач.

источник: Sport24.ru
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