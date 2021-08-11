Президент «ПСЖ»: У Мбаппе есть все, чтобы остаться в команде

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи рассказал небольшие подробности переговоров с нападающим команды Килианом Мбаппе.

«Наши переговоры с Килианом и его семьей носят конфиденциальный характер. Килиан очень доволен приездом Месси, нет никаких проблем. Мбаппе хочет отличную команду, у него есть все, чтобы здесь остаться. Я сказал: нет оправданий уходу», - приводит слова Аль-Хелаифи ТАСС, ссылаясь на Le Parisien.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с июля 2018 года, его контракт с французским клубом истекает по окончании текущего сезона. За 172 игры за «ПСЖ» форвард отличился голами 132 раза, помимо этого он отдал 62 голевые передачи.