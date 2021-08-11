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11 августа 17:43
автор: Александр Поволоцкий

Уход Месси из «Барселоны» может удешевить бренд клуба на 160 миллионов долларов

Ранее «ПСЖ» официально представил новичка команды.

Продажа аргентинского нападающего Лионеля Месси окажет негативное влияние на будущие спонсорские доходы «Барселоны».

Как сообщает «МК-Спорт» со ссылкой на Brand Finance, расставание с 34-летним футболистом повлияет на снижение стоимости бренда испанского клуба. Эксперты уверены, что аудитория перестанет воспринимать »Барселону» как клуб Месси. Это приведет к сокращению количества болельщиков каталонцев в других странах. По прогнозам специалистов, бренд подешевеет снижение на 160 млн долларов (-11%).

Отмечается, что ранее ценность «Барселоны» росла несмотря на громкие скандалы. По последним расчетам издания Forbes испанский клуб являлся самым дорогим в мире, стоимостью 4,76 миллиарда долларов.

Добавим, что 10 августа прошла презентация Месси в его новом клубе, французском «ПСЖ». За «Барселону» аргентинский форвард выступал с 2004 года.

источник: МК-Спорт
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