Уход Месси из «Барселоны» может удешевить бренд клуба на 160 миллионов долларов

Продажа аргентинского нападающего Лионеля Месси окажет негативное влияние на будущие спонсорские доходы «Барселоны».

Как сообщает «МК-Спорт» со ссылкой на Brand Finance, расставание с 34-летним футболистом повлияет на снижение стоимости бренда испанского клуба. Эксперты уверены, что аудитория перестанет воспринимать »Барселону» как клуб Месси. Это приведет к сокращению количества болельщиков каталонцев в других странах. По прогнозам специалистов, бренд подешевеет снижение на 160 млн долларов (-11%).

Отмечается, что ранее ценность «Барселоны» росла несмотря на громкие скандалы. По последним расчетам издания Forbes испанский клуб являлся самым дорогим в мире, стоимостью 4,76 миллиарда долларов.

Добавим, что 10 августа прошла презентация Месси в его новом клубе, французском «ПСЖ». За «Барселону» аргентинский форвард выступал с 2004 года.