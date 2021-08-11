Нобель Арустамян: «Спартак» рассматривает иностранца на пост спортивного директора

Спортивный комментатор Нобель Арустамян сообщил, когда «Спартак» собирается назначить нового спортивного директора после ухода с должности Дмитрия Попова.

«Думаю, в сентябре, во время паузы на матчи сборных, «Спартак» найдет нового спортивного директора. На позицию сменщика Дмитрия Попова клуб рассматривает исключительно иностранца — менеджера с опытом работы в топовых европейских лигах», - написал Арустамян в своем телеграм-канале.

Также он добавил, что не ожидает покупок от клуба в августе, так как некому вести переговоры с потенциальными новичками.