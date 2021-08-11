«Нельзя к футболу наплевательски относиться». Обращение Шалимова к игрокам «Урала» (видео)

Новый главный тренер «Урала» Игорь Шалимов обратился к своим подопечным с эмоциональной речью перед первой тренировкой команды под его руководством.

Видео с мотивационным напутствием наставника опубликовала пресс-служба екатеринбургской команды.

«Нельзя забрасывать футбол, потому что нет результата. Этого нельзя делать. Нельзя к футболу наплевательски относиться. Он отдаст тебе в обратку...», - заявил Шалимов в обращение к игрокам.

Напомним, что после трех чемпионата России «Урал» занимает 15-е место в турнирной таблице.