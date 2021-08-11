РПЛ перенесла матчи 6-го тура в интересах сборной России

Российская премьер-лига перенесет матчи шестого тура.

«По просьбе Российского футбольного союза и с учётом интересов национальной сборной России лига согласилась перенести матчи 6-го тура РПЛ с выходных 28-29 августа на период 25-28 августа. Решение было принято большинством голосов клубов РПЛ», - говорится в заявлении РПЛ на официальном сайте организации.

Отмечается, что точное расписание тура планируется опубликовать 13 августа. РПЛ ждет завершения ответных встреч третьего раунда квалификации Лиги конференций УЕФА с участием казанского «Рубина» и «Сочи». Если обе команды выйдут в плей-офф турнира, то их матчи в чемпионате России будут перенесены на 1 декабря.

Напомним, что сборная России проведет первый матч под руководством нового наставника Валерия Карпина.