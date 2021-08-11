ТОКИО-2020ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
БЕТСИТИ Кубок России 2-й тайм, 63' Волна 0 Торпедо-Владим 2
БЕТСИТИ Кубок России 2-й тайм, 66' Пересвет 0 Знамя 1
БЕТСИТИ Кубок России 2-й тайм, 64' Динамо Ставроп 2 Биолог-Новокуб 1
БЕТСИТИ Кубок России 1-й тайм, 21' Красава 0 Динамо-Брянск 0
РПЛ перенесла матчи 6-го тура в интересах сборной России
11 августа 18:25
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: Михаил Шапаев / РФС

РПЛ перенесла матчи 6-го тура в интересах сборной России

Национальная команда проведет 1 сентября домашний матч отбора ЧМ-2022 с Хорватией.

Российская премьер-лига перенесет матчи шестого тура.

«По просьбе Российского футбольного союза и с учётом интересов национальной сборной России лига согласилась перенести матчи 6-го тура РПЛ с выходных 28-29 августа на период 25-28 августа. Решение было принято большинством голосов клубов РПЛ», - говорится в заявлении РПЛ на официальном сайте организации.

Отмечается, что точное расписание тура планируется опубликовать 13 августа. РПЛ ждет завершения ответных встреч третьего раунда квалификации Лиги конференций УЕФА с участием казанского «Рубина» и «Сочи». Если обе команды выйдут в плей-офф турнира, то их матчи в чемпионате России будут перенесены на 1 декабря.

Напомним, что сборная России проведет первый матч под руководством нового наставника Валерия Карпина.

источник: РПЛ
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Спартак" опять проиграл "Бенфике" и покинул Лигу чемпионовПодводим итоги Олимпийских игр в Токио 2020 +1"Сочи" обыграл "Урал" и подобрался к лидерамДзюба назвал Карпина «клоуном» в ответ на предложение о встречеТрефилов высказал Усмановой всю правду о её легендарной школеВот в чем преимущество Ашрам перед Авериными
Никакой переход Месси не спасет спортивные СМИ от краха. Вся надежда только на букмекеров
Исследования последних лет говорят об устойчивом снижении спортивной аудитории по всему миру. Спасти медиарынок в такой ситуации способна только тесная кооперация с букмекерами, которая выгодна обеим сторонам. Этому посвящен материал журналиста Дэнни Фунта для Columbia Journalism Review.
«Спартак», что дальше? А надо было слушать Зарему, она сердцем чуяла…
«Спартак» бездарно вылетел из Лиги чемпионов, проиграв оба матча «Бенфике» - 0:2. Торжества по поводу празднования 100-летия клуба под угрозой.
Пугающая стабильность «Спартака». Как красно-белые попрощались с Лигой чемпионов
Вице-чемпионы России повторно проиграли «Бенфике» со счетом 0:2 (теперь в Лиссабоне) и теперь проведут осень не в Лиге чемпионов, а в групповом турнире Лиги Европы.
Месси с Головиным — в одном чемпионате! Как «ПСЖ» собрал все сливки и не нарушил фэйр-плей
Лионель Месси прибыл в Париж для подписания двухлетнего контракта с «ПСЖ» с возможностью продления еще на год.
Как воспринимать то, что Капризова все лето отправляют в ЦСКА? Как глупые вбросы в переговорах с «Миннесотой»
Как воспринимать то, что Капризова все лето отправляют в ЦСКА? Как глупые вбросы при переговорах с "Миннесотой"
Париж, Париж, сон наяву… В «ПСЖ» уверяют, что Месси будет только у них, но это ничего не значит
Экс-лидер «Барсы» Лионель Месси пока изучает предложение парижан, однако не дал окончательного ответа.
Емельяненко и Джонсон подерутся 23 октября. Как Последний Император попрощается с ММА?
Bellator анонсировал долгожданный камбэк Федора Емельяненко: в октябре в Москве легендарный российский боец выйдет в клетку против американца Тимоти Джонсона. «Плеймейкер» заранее прикидывает шансы.
«В Москве Федору будет сложнее, чем было бы в Америке». Минаков — о бое Емельяненко против Джонсона
Бывший чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от поединка Федора Емельяненко и американца Тимоти Джонсона, который должен состояться 23 октября 2021 года на «ВТБ Арене».
Губит футбол не пиво… Ну наконец-то правительство одобрило продажу алкоголя на стадионах России
Изменения внесут в законопроект о продаже пива на стадионах ко второму чтению - и это хорошие новости для отечественного футбола.
ЦСКА и «Спартак» теперь товарищи. По несчастью
Три тура РПЛ позади (если не считать матч «Сочи» и «Урала»), а тем для обсуждений вагон. Главные – это московские беды. «Спартак» и ЦСКА провалили старт сезона, но каждый по-разному.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика