Самуэль Жиго: Мы постарались выжать максимум во втором матче с Бенфикой

Защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго после поражения в ответном матче третьего раунда Лиги чемпионов от «Бенфики» рассказал, в чем нужно прибавить его команде.

«С «Бенфикой» мы старались действовать компактно. Да, мы не показали хорошей игры, но постарались выжать максимум. Нам нужно играть агрессивней, стараться выкладываться», - приводит слова Жиго «МК-Спорт», ссылаясь на ТАСС.

Добавим, что «Спартак» покинул Лигу чемпионов, но не еврокубки, команда выступит на групповом этапе Лиги Европы.