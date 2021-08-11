Карасев рассказал, почему не встает перед матчами на колено в поддержку BLM

Российский футбольный судья Сергей Карасев рассказал, почему не встает на колено перед играми в поддержку движения Black Lives Matter.

«Я внутри уважаю всех, и мне необязательно это показывать через какой-то жест. Как чувствую себя внутри, как я живу, уважая всех, так и буду это делать. Так воспитан. Нас спросили перед матчем: «Ребят, вот такая акция, эти хотят, эти не хотят, а вы как?» Мы говорим: «Не будем этого делать, потому что не считаем нужным». Никаких проблем», — цитирует арбитра официальный сайт РФС.

Напомним, что Карасев работал на минувшем чемпионате Европы. Он судил два матча группового этапа: Германия — Венгрия (2:2) и Италия — Швейцария (3:0) и встречу 1/8 финала Нидерланды - Чехия (0:2).

BLM является общественным движением, которое выступает против расизма и насилия в отношении чернокожих. Некоторые спортсмены и судьи встают на колено перед соревнованиями в поддержку Black Lives Matter.