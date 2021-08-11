Карпин выразил благодарность клубам РПЛ за перенос матчей

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на решение клубов о переносе матчей шестого тура в интересах национальной команды.

«Очень благодарен за то, что клубы РПЛ пошли нам навстречу и теперь у сборной будет 2-3 полноценных дня на подготовку. Понятно, что это не гарантия того, что мы всех обыграем, но то, что перенос поможет нам выступить лучше - это факт», - цитирует ТАСС специалиста со ссылкой на пресс-службу РФС.

Шестой тур РПЛ был запланирован на 28-29 августа. Сегодня стало известно, что игры продут с 25 по 28 августа.

Напомним, что 1 сентября сборная Россия проведет первый официальный матч под руководством Карпина. Подопечные 52-летнего специалиста сыграют с Хорватией в рамках отбора чемпионата мира-2022.