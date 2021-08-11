Гендиректор «Ахмата» - о переносе шестого тура РПЛ: Надо помочь сборной, она у нас одна

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал, что его клуб голосовал за перенос шестого тура российской премьер-лиги (РПЛ).

«Все клубные амбиции уходят на второй план ради интересов сборной нашей страны. Конечно, мы ее поддержали — надо помочь сборной, она у нас одна», - приводит слова Айдамирова Sport24.ru.

Добавим, что в самом начале сентября сборная России проведет три матча квалификации к чемпионату мира 2022 года, дома против Хорватии (1 сентября) и Мальты (7 сентября), и в гостях против Кипра (4 сентября).

После трех матчей национальная команда, которой теперь руководит Валерий Карпин, набрала шесть очков, и занимает второе место в отборочной группе Н, уступая Хорватии по разнице забитых и пропущенных мячей.