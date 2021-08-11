Полузащитник «Спартака» Урунов вернется в «Уфу» на правах аренды

Полузащитник московского «Спартака» Остон Урунов близок к переходу в «Уфу».

По информации «Чемпионата», 20-летний футболист станет игроком башкирской команды на правах аренды. Отмечается, что представители «Спартака» и «Уфы» согласовывают последние детали перехода узбека. Ранее сообщалось, что красно-белые были готовы продать Урунова летом, но тогда клубам не удалось договориться.

Добавим, что Урунов стал игроком «Спартака» летом прошлого года. Он перешел в стан красно-белых из «Уфы». Контракт с Остоном был заключен до 2025 года. Вскоре полузащитник вернулся в башкирский клуб на правах аренды.

В минувшем сезоне Урунов провел 16 матчей, но не смог отличиться результативными действиями.