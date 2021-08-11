«Фенербахче» отклонил предложение «Спартака» о трансфере Пелкаса

«Спартак» заинтересован в приобретении полузащитника «Фенербахче» Димитриса Пелкаса.

По информации Krampon Sports, красно-белые предложили за трансфер 27-летнего грека восемь с половиной миллионов евро и бонусы. «Фенербахче» отклонил предложение «Спартака», поскольку рассчитывает получить за Пелкаса не менее 13 млн. Соглашение хавбека с турецким клубом рассчитано до конца 2023 года.

Отмечается, что Пелкасом также интересуются казанский «Рубин», итальянская «Болонья», французский «Лион» и менхенгладбахская «Боруссия».

В минувшем сезоне футболист сборной Греции принял участие в 42 матчах, в которых забил десять мячей и отдал восемь голевых передач.