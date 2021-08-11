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11 августа 21:47
автор: Александр Поволоцкий

В «Торино» сообщили о продолжении переговоров с «Зенитом» по поводу трансфера Белотти

Этим летом футболист стал чемпионом Европы в составе сборной Италии.

Спортивный директор «Торино» прокомментировал ход переговоров с петербургским «Зенитом» по поводу трансфера нападающего Андреа Белотти.

«Я не могу комментировать информацию о любых переговорах. Прекратили ли клубы контактировать? Не прекратили», - цитирует Sport24 Давиде Ваньяти.

Ранее в СМИ сообщалось, что 27-летний футболист не заинтересован в переходе в клуб из России. Агент Белотти предложил обратиться с этим вопрос к жене игрока. Действующий контракт Белотти с «Торино» истекает в июне 2022 года.

Переход итальянца может обойтись «Зениту» в 30 миллионов евро.

источник: Sport24.ru
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