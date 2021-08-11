Суперкубок УЕФА. «Челси» выигрывает у «Вильярреала» после первого тайма благодаря голу Зиеша

В Белфасте завершился первый тайма матча за Суперкубок УЕФА между английским «Челси» и испанским «Вильярреалом».

После первой половины игры в счете ведет лондонский клуб - 1:0.

Автором единственного гола стал марокканский полузащитник «аристократов» Хаким Зиеш. Он отличился на 27-й минуте с передачи Кая Хаверца. Зиеш получил травму руки в концовке тайма и был заменен на Кристиана Пулишича.

Добавим, что матч обслуживает российская бригада судей во главе с Сергеем Карасевым.

Напомним, что в ближайшее время «Челси» должен объявить о подписании контракта с бельгийским форвардом Ромелу Лукаку. Футболист уже прибыл в Лондон.