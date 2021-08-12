«Челси» обыграл в серии пенальти «Вильярреал» и завоевал Суперкубок УЕФА

Английский «Челси» стал обладателем Суперкубка УЕФА, обыграв в серии пенальти испанский «Вильярреал».
Основное и дополнительное время матча в североирландском городе Белфаст завершилось со счетом 1:1.
В первом тайме отличился нападающий Хаким Зиеш. На 27-й минуте марокканец забил гол с передачи Кая Хаверца. В конце тайма Зиеш получил травму и покинул поле.
На 73-й минуте встречи испанский нападающий «Вильярреала» Жерар Морено. Ему ассистировал Булайе Диа.
Два экстра-тайма победителя не выявили. На 119-й минуте главный тренер «Челси» Томас Тухель произвел замену вратарей. На поле вышел Кепа.
В серии пенальти точнее были футболисты «Челси».
Суперкубок УЕФА
Белфаст (Северная Ирландия)
«Челси» (Англия) - «Вильярреал» (Испания) - 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0)
Голы: Зиеш, 27; Морено, 73.
Серия пенальти: Хаверц (0:0), Морено (0:1), Аспиликуэта (1:1), Манди (1:1), Алонсо (2:1), Эступиньян (2:2), Маунт (3:2), Гомес (3:3), Жоржиньо (4:3), Раба (4:4), Пулишич (5:4), Фойт (5:5), Рюдигер (6:5), Альбиоль (6:5)
«Челси»: Менди (Кепа, 119), Рюдигер, Чалоба, Зума (Кристенсен, 66), Канте (Жоржиньо, 65), Ковачич, Хадсон-Одои (Аспиликуэта, 82), Алонсо, Хаверц, Зиеш (Пулишич, 43), Вернер (Маунт, 65).
«Вильярреал»: Асенхо, Педраса (Эступиньян, 58), Фойт, Пау Торрес, Альбиоль, Капу (Гаспар, 70), Морено (Морланес, 85), Тригерос (Мой Гомес, 71), Ж. Морено, Диа (Раба), Пино (Манди, 90).
Предупреждения: Рюдигер, 45 - Пино, 61; Раба, 119.
Судья: Сергей Карасев (Россия).