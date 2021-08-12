«Челси» обыграл в серии пенальти «Вильярреал» и завоевал Суперкубок УЕФА

ТОКИО-2020ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
БЕТСИТИ Кубок России 14:30 Динамо-Барнаул 0 Тюмень 0
БЕТСИТИ Кубок России 16:00 Легион Динамо 0 Анжи 0
Лига конференций 16:00 Астана 0 КуПС 0
Лига Европы 18:00 Алашкерт 0 Кайрат 0
Лига конференций 19:00 Рубин 0 Ракув 0
Лига конференций 19:00 Карабах 0 АЕЛ 0
Лига Европы 19:00 ХИК 0 Нефтчи 0
Лига конференций 19:00 Мольде 0 Трабзонспор 0
Лига конференций 19:00 Будё-Глимт 0 Приштина 0
Лига конференций 19:45 Жилина 0 Тобол 0
Лига конференций 19:45 Хаммарбю 0 Чукарички 0
Лига конференций 20:00 Хапоэль Б-Ш 0 Шлёнск 0
Лига Европы 20:00 Анортосис 0 Рапид В 0
Лига конференций 20:00 Рижская футбол 0 Гент 0
Лига конференций 20:00 Виктория Пльзе 0 Нью-Сейнтс 0
Лига конференций 20:00 ПАОК 0 Богемианс 0
Лига Европы 20:00 Жальгирис 0 Мура 0
Лига конференций 20:30 Маккаби Т-А 0 Спартак Тр 0
Лига конференций 20:30 Базель 0 Уйпешт 0
Лига конференций 20:30 Фола 0 Линфилд 0
Лига конференций 21:00 Андерлехт 0 Лачи 0
Лига Европы 21:00 Сент-Джонстон 0 Галатасарай 0
Лига конференций 21:00 Сивасспор 0 Динамо Бт 0
Лига конференций 21:00 Хайбернианс 0 Рига 0
Лига конференций 21:00 Теута 0 Шэмрок Роверс 0
Лига конференций 21:00 Вележ 0 Эльфсборг 0
Лига конференций 21:00 Фейеноорд 0 Люцерн 0
Лига конференций 21:00 Копенгаген 0 Локомотив Пл 0
Лига конференций 21:00 Олимпия Л 0 Санта-Клара 0
Лига конференций 21:00 Риека 0 Хайберниан 0
«Челси» обыграл в серии пенальти «Вильярреал» и завоевал Суперкубок УЕФА
12 августа 00:49
автор: Александр Поволоцкий

«Челси» обыграл в серии пенальти «Вильярреал» и завоевал Суперкубок УЕФА

Лондонский клуб второй раз в своей истории завоевал трофей.

Английский «Челси» стал обладателем Суперкубка УЕФА, обыграв в серии пенальти испанский «Вильярреал».

Основное и дополнительное время матча в североирландском городе Белфаст завершилось со счетом 1:1.

В первом тайме отличился нападающий Хаким Зиеш. На 27-й минуте марокканец забил гол с передачи Кая Хаверца. В конце тайма Зиеш получил травму и покинул поле.

На 73-й минуте встречи испанский нападающий «Вильярреала» Жерар Морено. Ему ассистировал Булайе Диа.

Два экстра-тайма победителя не выявили. На 119-й минуте главный тренер «Челси» Томас Тухель произвел замену вратарей. На поле вышел Кепа.

В серии пенальти точнее были футболисты «Челси».

Суперкубок УЕФА

Белфаст (Северная Ирландия)

«Челси» (Англия) - «Вильярреал» (Испания) - 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0)

Голы: Зиеш, 27; Морено, 73.

Серия пенальти: Хаверц (0:0), Морено (0:1), Аспиликуэта (1:1), Манди (1:1), Алонсо (2:1), Эступиньян (2:2), Маунт (3:2), Гомес (3:3), Жоржиньо (4:3), Раба (4:4), Пулишич (5:4), Фойт (5:5), Рюдигер (6:5), Альбиоль (6:5)

«Челси»: Менди (Кепа, 119), Рюдигер, Чалоба, Зума (Кристенсен, 66), Канте (Жоржиньо, 65), Ковачич, Хадсон-Одои (Аспиликуэта, 82), Алонсо, Хаверц, Зиеш (Пулишич, 43), Вернер (Маунт, 65).

«Вильярреал»: Асенхо, Педраса (Эступиньян, 58), Фойт, Пау Торрес, Альбиоль, Капу (Гаспар, 70), Морено (Морланес, 85), Тригерос (Мой Гомес, 71), Ж. Морено, Диа (Раба), Пино (Манди, 90).

Предупреждения: Рюдигер, 45 - Пино, 61; Раба, 119.

Судья: Сергей Карасев (Россия).

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Ни кольца, ни покрышки. Какие виды спорта могут покинуть олимпийскую программу?Валерий Карпин: Всё, что было с Дзюбой до этого, уже не важноПодводим итоги Олимпийских игр в Токио 2020 +1Дзюба назвал Карпина «клоуном» в ответ на предложение о встречеВот в чем преимущество Ашрам перед АверинымиТрефилов высказал Усмановой всю правду о её легендарной школе
Карпин идет навстречу Дзюбе. Потому что у него нет иного выхода
Новый главный тренер сборной России Валерий Карпин пока на гребне популярности. Но скоро у него настанут трудовые будни, которые могут все переменить.
Никакой переход Месси не спасет спортивные СМИ от краха. Вся надежда только на букмекеров
Исследования последних лет говорят об устойчивом снижении спортивной аудитории по всему миру. Спасти медиарынок в такой ситуации способна только тесная кооперация с букмекерами, которая выгодна обеим сторонам. Этому посвящен материал журналиста Дэнни Фунта для Columbia Journalism Review.
«Спартак», что дальше? А надо было слушать Зарему, она сердцем чуяла…
«Спартак» бездарно вылетел из Лиги чемпионов, проиграв оба матча «Бенфике» - 0:2. Торжества по поводу празднования 100-летия клуба под угрозой.
Пугающая стабильность «Спартака». Как красно-белые попрощались с Лигой чемпионов
Вице-чемпионы России повторно проиграли «Бенфике» со счетом 0:2 (теперь в Лиссабоне) и теперь проведут осень не в Лиге чемпионов, а в групповом турнире Лиги Европы.
Месси с Головиным — в одном чемпионате! Как «ПСЖ» собрал все сливки и не нарушил фэйр-плей
Лионель Месси прибыл в Париж для подписания двухлетнего контракта с «ПСЖ» с возможностью продления еще на год.
Как воспринимать то, что Капризова все лето отправляют в ЦСКА? Как глупые вбросы в переговорах с «Миннесотой»
Как воспринимать то, что Капризова все лето отправляют в ЦСКА? Как глупые вбросы при переговорах с "Миннесотой"
Париж, Париж, сон наяву… В «ПСЖ» уверяют, что Месси будет только у них, но это ничего не значит
Экс-лидер «Барсы» Лионель Месси пока изучает предложение парижан, однако не дал окончательного ответа.
Емельяненко и Джонсон подерутся 23 октября. Как Последний Император попрощается с ММА?
Bellator анонсировал долгожданный камбэк Федора Емельяненко: в октябре в Москве легендарный российский боец выйдет в клетку против американца Тимоти Джонсона. «Плеймейкер» заранее прикидывает шансы.
«В Москве Федору будет сложнее, чем было бы в Америке». Минаков — о бое Емельяненко против Джонсона
Бывший чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от поединка Федора Емельяненко и американца Тимоти Джонсона, который должен состояться 23 октября 2021 года на «ВТБ Арене».
Губит футбол не пиво… Ну наконец-то правительство одобрило продажу алкоголя на стадионах России
Изменения внесут в законопроект о продаже пива на стадионах ко второму чтению - и это хорошие новости для отечественного футбола.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика