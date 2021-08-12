«Челси» обыграл в серии пенальти «Вильярреал» и завоевал Суперкубок УЕФА

«Спартак», что дальше? А надо было слушать Зарему, она сердцем чуяла…

«Спартак» бездарно вылетел из Лиги чемпионов, проиграв оба матча «Бенфике» - 0:2. Торжества по поводу празднования 100-летия клуба под угрозой.