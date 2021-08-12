Акинфеев возглавил рейтинг самых преданных футболистов топ-10 лиг Европы, Шунин – 8-й

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев возглавил рейтинг самых преданных игроков среди клубов, выступающих в десяти сильнейших лигах Европы, сообщает пресс-служба красно-синих.

Экс-вратарь сборной России защищает цвета армейцев на протяжении 18 лет, 7 месяцев и 10 дней. На втором месте расположился центральный полузащитник «Вест Хэма» Марк Нобл (17 лет, 7 месяцев, 20 дней). Третью строчку заняли сразу три игрока: хавбек «Сассуоло» Франческо Маньянелли, защитник «Осасуны» Ойер и капитан «Ювентуса» Джорджо Кьеллини – 11 лет 16 месяцев и 11 дней.

Отметим, что в десятку лучших также вошел голкипер «Динамо» Антон Шунин, выступающий за москвичей 14 лет 7 месяцев и 10 дней.