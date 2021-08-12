Антон Шунин: Не ожидал, что не сыграю с финнами на Евро-2020

Голкипер «Динамо» и сборной России Антон Шунин прокомментировал свое непопадание в стартовый состав национальной команды во втором туре группового этапа чемпионата Европы-2020 против Финляндии (1:0).

Напомним, что ворота российской сборной в игре с финнами защищал Матвей Сафонов.

– На установке перед матчем с финнами я узнал, что основным будет Сафонов. Не ожидал. Готовился, не подозревая, что не буду играть. «Впереди два матча, все еще можно исправить», – мысли были только такие. Был готов на сто процентов. Когда узнал про замену, старался принести Матвею пользу. Решение Черчесова комментировать я не в праве. Тренер несет ответственность, в том числе перед командой – это его выбор, – цитирует Шунина Sport24.

Отметим, что в стартовой встрече турнира с командой Бельгии (0:3) 34-летний игрок бело-голубых отыграл все 90 минут, совершив лишь один сейв.