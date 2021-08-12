Испанские СМИ: Роналду заменит Мбаппе в «ПСЖ» в 2022 году

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду станет игроком «Пари Сен-Жермен» летом 2022 года, утверждает испанское издание AS.

Как сообщает источник, 36-летний форвард должен заменить в составе клуба Килиана Мбаппе. Отмечается, что француз не собирается продлевать контракт с парижанами и намерен покинуть команду по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента.

Отмечается, что в подписании португальца заинтересован лично президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи. Соглашение футболиста с командой должно будет рассчитано на два года.

Напомним, Роналду защищает цвета «Ювентуса» с июля 2018 года. За это время он отыграл 133 матча, забил 101 гол и отдал 22 ассиста. Контракт нападающего с туринцами истекает 30 июня 2022 года.

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