Антон Шунин: Пока диалога с руководством «Динамо» о переподписании контракта еще не было

Голкипер «Динамо» Антон Шунин прокомментировал ситуацию с подписанием нового контракта с московским клубом.

Отметим, что действующее соглашение 34-летнего россиянина с бело-голубыми рассчитано до конца сезона-2021/22.

– Был разговор, что летом 2021-го мы с «Динамо» переподпишем контракт. Пока диалога с руководством не было, жду этого. За карьеру я слышал о вариантах в Турции, на Украине, в США. Но все это было несерьезно. Сейчас мне сложно думать о каком-то другом клубе. Когда всю жизнь играешь в «Динамо», все мысли связаны с ним, – приводит слова Шунина Sport24.

Напомним, Шунин является воспитанником академии «Динамо». В составе столичного клуба он отыграл 297 матчей, пропустил 314 голов и 108 раз отстоял «на ноль».

После трех туров нынешнего сезона РПЛ подопечные Сандро Шварца занимают третье место в турнирной таблице, набрав девять очков.