Сборная России опустилась на 41-е место в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбольных ассоциаций на своем сайте опубликовала свежий рейтинг для мужских национальных команд.
Отмечается, что сборная России опустилась на 41-е место, имея в своем активе 1462 очка.
Первую строчку рейтинга по-прежнему занимает команда Бельгия, набравшая 1822 очка. На втором месте располагается сборная Бразилии (1798). Тройку лучших замкнула Франция (1762).
Сборная Италии, победившая на Евро-2020, поднялась на пятое место рейтинга. В активе подопечных Роберто Манчини 1745 очков.
источник: ФИФА (FIFA)