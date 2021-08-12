Карасев рассудит матч «Локомотив» – «Зенит»

Пресс-служба РФС объявила имена судей, которые обслужат матч четвертого тура чемпионата России «Локомотив» – «Зенит».

Отмечается, что главным арбитром встречи назначен Сергей Карасев. Его ассистентами станут Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный арбитр – Рафаэль Шавеев. Отвечать за работу VAR будет Виталий Мешков, а его ассистентом назначили Алексея Лунева.

Напомним, игра состоится 15 августа в Москве. Начало встречи – в 17:30 мск.

После трех туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав девять очков. «Локомотив» располагается на четвертой строчке с семью очками.