КДК РФС отменил красную карточку Шелии в матче между «Ахматом» и «Рубином»

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС признал ошибочным удаление голкипера «Ахмата» Гиорги Шелии в матче третьего тура РПЛ с «Рубином» (1:2). Об этом сообщил глава организации Артур Григорьянц.
– Мы отменили прямую красную карточку Шелии. Приняли такое решение на основании заключения экспертно-судейской комиссии, – цитирует Григорьянца Sport24.
Напомним, что на 52-й минуте встречи вратарь грозненцев вышел за пределы своей штрафной площади и корпусом сбил нападающего соперников Ивана Игнатьева. За данное нарушение главный арбитр матча Павел Кукуян дал футболисту желтую карточку. Однако после просмотра VAR судья изменил свое решение и удалил игрока.
источник: Sport24.ru