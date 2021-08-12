СМИ: Экс-владелец «Лейрии» Толстиков может стать новым спортивным директором «Спартака»

Бывший владелец и президент португальского клуба «Лейрия» Александр Толстиков является одним из претендентов на пост спортивного директора «Спартака».

Как сообщает издание A Bola, 48-летний специалист должен заменить Дмитрия Попова, который покинул московский клуб после конфликта с Заремой Салиховой, женой владельца красно-белых Леонида Федуна.

Напомним, что Толстиков был владельцем «Лейрии» с 2015 по 2020 год, а в данный момент работает в структуре «Краснодара».

После трех туров нового сезона РПЛ «Спартак» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав три очка.