Андрей Червиченко: «Рубин» и «Сочи» имеют хорошие шансы пройти дальше в Лиге конференций

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил шансы «Рубина» и «Сочи» в ответных матчах третьего раунда Лиги конференций.

Напомним, что в первой игре казанский клуб сыграл вничью с польским «Ракувом» (0:0), а сочинцы разошлись миром с «Партизаном» (1:1).

– «Рубин» в гостях сыграл довольно хорошо. У него есть перспектива пройти в следующую стадию. Нужна домашняя победа с минимальным счетом. У «Сочи» ситуация чуть сложнее, чем у «Рубина», потому что им предстоит матч на выезде. «Партизан» ничего серьезного не показал в первом матче. Думаю, что дело закончится овертаймом. У двух наших команд есть хорошие шансы пройти дальше. Надеюсь, это и произойдет, – цитируют Червиченко «Известия».

Оба матча российских клубов состоятся сегодня. Подопечные Леонида Слуцкого сыграют в Казани в 19:00 мск. «Сочи» проведут свою встречу в Белграде. Начало матча – в 22:00 мск.