Александр Мостовой: Натурализация Жиго? Мне эта идея совершенно не нравится, я против

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал возможность натурализации центрального защитника «Спартака» Самюэля Жиго.

Напомним, что 27-летний игрок пока не заигран за сборную Франции.

– Натурализация Жиго? Мне эта идея совершенно не нравится, я против. Я давно уже говорю: у нас 140-миллионная страна, зачем нам еще кого-то звать в сборную из иностранцев? Вот натурализовали у нас Гилерме, и что? Пропустил три гола, и все – не нужен больше. А Ари помните? Паспорт сделали, вызвали на две игры товарищеские, а потом все, пропал. Вот и здесь не нужно на одни и те же грабли наступать, – приводит слова Мостового Sport24.

Жиго выступает за «Спартак» с июля 2018 года. В общей сложности игрок принял участие в 77 матчах, забил восемь голов и отдал четыре ассиста. Его контракт рассчитан до конца июня 2022-го.